Конкурсная комиссия отобрала трех претендентов на должность сити-менеджера Читы

ЧИТА, 26 ноября. /Корр. ТАСС Илья Баринов/. Конкурсная комиссия во вторник утвердила кандидатуры трех претендентов на должность руководителя администрации (сити-менеджера) Читы. Результаты работы комиссии озвучил ее председатель, депутат городской думы Максим Потапов.

В 2014 году в Чите упразднили выборы градоначальника. Сити-менеджер работает по контракту и подотчетен думе. Прежний руководитель администрации Читы Олег Кузнецов в середине мая ушел в отставку, после чего и.о. сити-менеджера стал Александр Сапожников, до этого работавший директором кинотеатра "Удокан".

"Решение принято, к голосованию в думе допускаются три кандидата", - объявил Потапов на заседании. Помимо Сапожникова это председатель общественной организации "Боевое братство" Сергей Караев и директор компании "Деловой центр" Сергей Паршаков.

Изначально на должность сити-менеджера претендовали семь человек.

Конкурс проходил в три этапа. В первую очередь комиссия проверила предоставленные документы и соответствие кандидатов требованиям к должности. В числе этих требований: возраст - от 25 до 65 лет, высшее образование, стаж работы по специальности или стаж муниципальной службы - минимум четыре года. Претенденты также прошли тестирование, по итогам которого наибольшее число баллов набрали Сапожников и Караев.

Заседание гордумы Читы, на котором выберут руководителя администрации города, намечено на 28 ноября.