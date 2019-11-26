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В Германии могут ввести наказание за сожжение флагов других государств

По словам главы Минюста ФРГ Кристине Ламбрехт, в стране все чаще происходят случаи надругательства над флагами, в частности Израиля или Турции

БЕРЛИН, 26 ноября. /ТАСС/. Министр юстиции ФРГ Кристине Ламбрехт намерена ввести наказание за сожжение государственных флагов. Соответствующее заявление она сделала в опубликованном во вторник интервью газете Mannheimer Morgen.

Министр указала на то, что во время демонстраций в Германии все чаще происходят случаи надругательства над флагами, в частности Израиля или Турции. "Тем самым глубоко оскорбляют чувства граждан той или иной страны", - заметила Ламбрехт. Глава Минюста подчеркнула, что до конца года представит законопроект, в котором сожжение государственных символов будет считаться уголовным преступлением. Оно будет караться денежным штрафом и лишением свободы до двух лет.

Сейчас в Германии подлежит наказанию лишь надругательство над флагами, которые установлены на зданиях официальных учреждений, например, посольств.

Теги
ТурцияГерманияИзраиль
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