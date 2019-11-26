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Путин поздравил "Союз пенсионеров России" с 25-летием

Президент отметил, что организация вносит значимый вклад в защиту прав старшего поколения

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поздравил "Союз пенсионеров России" с 25-летием создания организации. Поздравительная телеграмма опубликована во вторник на сайте Кремля.

"Объединяя вокруг серьезных задач и целей представителей старшего поколения граждан России, Союз вносит значимый вклад в повышение качества их жизни, защиту прав и законных интересов, решение важных социальных проблем", - говорится в сообщении.

Глава государства особо отметил проекты и инициативы организации, открывающие пенсионерам и ветеранам возможности для самообразования и освоения новых компетенций, участия в общественной, волонтерской и просветительской работе, а также в культурных и спортивных мероприятиях.

"Такой подход помогает пожилым людям в полной мере реализовывать свой профессиональный, творческий потенциал, делиться богатым опытом, находить друзей и единомышленников, сохранять молодость души и позитивный настрой", - подчеркнул он.

Всероссийская общественная организация "Союз пенсионеров России" была создана в 1994 году для защиты прав и интересов старшего поколения россиян.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссия
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