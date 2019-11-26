В якутском поселке Депутатский заявили, что запаса угля хватит на всю зиму

ЯКУТСК, 26 ноября. /ТАСС/. Поселок Депутатский Усть-Янского района Якутии, где есть проблемы с нехваткой топлива, обеспечен каменным углем до конца отопительного сезона 2019-2020 годов. Об этом сообщил ТАСС глава Усть-Янского района Георгий Федоров.

21 ноября министр энергетики РФ Александр Новак на заседании правительства в Москве сообщил, что в трех населенных пунктах РФ есть риск нехватки топлива на тепловых станциях. Среди них министр назвал город Байкальск Иркутской области, город Юрга Кемеровской области и поселок Депутатский в Якутии. Депутатская ТЭЦ является основным источником тепла и света в поселке.

"Депутатская ТЭЦ обеспечена каменным углем до конца этого отопительного сезона. При нынешней температуре воздуха [в поселке] 25 тыс. с лишним тонн угля должно хватить, если не будет аномально холодных декабря, января и февраля. По прогнозу синоптиков, зима будет такой же, как и в прошлом году, не ниже 40 градусов", - сказал Федоров, отметив, что в прошлые выходные в поселке временно не было света, но отопление и водоснабжение подавались без остановки.

"Основные объекты, больницы, котельные, насосные примерно 40 минут находились без света, но им подали электроэнергию очень быстро", - добавил глава района.

Усть-Янский район расположен на севере Якутии за Северным полярным кругом. В поселке Депутатский проживает около 3,5 тыс. человек. Насчитывается всего 22 каменных многоквартирных дома. Деревянных зданий в поселке нет. Сейчас в поселке 38 градусов мороза.