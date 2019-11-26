Власти Чечни: программа "Земский учитель" решит проблему с педагогами в горных районах

ГРОЗНЫЙ, 26 ноября. /ТАСС/. Программа "Земский учитель", которая предполагает единовременную выплату в 1 млн рублей для тех, кто переезжает для работы в школах в села и малые города, позволит Чеченской Республике решить проблему с педагогами в горных районах. Об этом ТАСС во вторник заявил министр образования региона Исмаил Байханов.

"В 2020 году, как и во всех регионах РФ, мы запустим программу "Земский учитель". При формировании списков педагогов мы будем исходить из потребности школ, есть нехватка кадров в горных районах. Где-то необходим учитель иностранного языка, где-то - учитель информатики. Это не значит, что эти предметы не преподаются в этих школах, просто педагоги перегружены", - сказал министр, добавив, что желающие принять участие в проекте уже есть.

По его словам, в регионе остается острой проблема трехсменного обучения в школах. Она сохраняется из-за высокого уровня рождаемости. "На сегодняшний день в регионе более 70 школ работают в трехсменном режиме. Если в 2013 году в системе общего образования было 229 тыс. детей, то сегодня - 287 тыс. Мы прогнозируем, что до 2020 года эта цифра достигнет 300 тыс.", - добавил Байханов.

В феврале 2019 года в послании Федеральному собранию президент РФ Владимир Путин предложил по аналогии с действующей программой "Земский доктор" запустить программу "Земский учитель" для педагогов, переезжающих на работу в села и малые города. Речь идет о сельских населенных пунктах, рабочих поселках, поселках городского типа или городах с населением до 50 тыс. человек. Программа должна быть подготовлена правительством не позднее 1 декабря, чтобы ее реализация началась с 2020 года. Предусматривается, в частности, выделение ее участникам 1 млн рублей подъемных средств без необходимости уплаты с этой суммы НДФЛ.