Автопоезд "Здоровье" посетит еще три района Приморья до конца года

ВЛАДИВОСТОК, 26 ноября. /ТАСС/. Медики автопоезда "Здоровье" посетят еще три района Приморского края до конца текущего года, сообщает во вторник пресс-служба администрации края.

"За 2019 год медики автопоезда "Здоровье" побывали уже в 30 муниципальных образованиях Приморского края. До конца этого года автопоезд посетит Анучинский, Михайловский и Хасанский районы региона", - говорится в сообщении.

В среднем в день к специалистам обращаются до 180 человек, в составе бригады работают педиатр, невролог, офтальмолог, уролог-андролог, детский хирург, детский психиатр, травматолог-ортопед, детский акушер-гинеколог и стоматолог.

Детский и взрослый медицинские автопоезда "Здоровье" запущены в Приморье в 2015 году в рамках региональной программы "Развитие здравоохранения Приморского края", рассчитанной до 2021 года.