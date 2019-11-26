Началось завершающее тестирование участников основного потока конкурса "Лидеры России"

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Участники основного потока конкурса управленцев "Лидеры России" приступили к завершающему испытанию заочного этапа - тесту управленческой готовности. Об этом сообщила во вторник пресс-служба автономной некоммерческой организации (АНО) "Россия - страна возможностей".

"Для участников конкурса управленцев "Лидеры России" 26 ноября стал доступен тест управленческой готовности. Для тех участников, кто не заявлялся на прохождение по специализациям, это последний тест в дистанционном этапе конкурса", - говорится в сообщении.

Как пояснил гендиректор АНО, руководитель конкурса Алексей Комиссаров, тест управленческой готовности является нововведением третьего сезона. "Этот тест позволяет выявить практические навыки руководителя, его способности и возможности. А главное, он дает понять, насколько управленец эффективен в данный момент времени", - приводит пресс-служба слова Комиссарова.

В пресс-службе отметили, что задания будут доступны в течение двух дней, выполнение теста займет 40-50 минут.

Организаторы напомнили, что особенностью этого года стало появление помимо основного потока конкурса трех специальных направлений: "Наука", "Здравоохранение", "Финансы и технологии". Конкурсантам, которые записались на эти блоки, предстоит дополнительно пройти профильные тесты с 2 по 8 декабря.

Результаты заочного этапа будут объявлены во второй половине декабря.

О конкурсе

Первый конкурс "Лидеры России" стартовал в октябре 2017 года, заявки на участие в нем подали почти 200 тыс. человек. Победителями тогда стали 103 человека. Второй конкурс "Лидеры России" начался 10 октября 2018 года, более 227 тыс. человек подали заявки для регистрации. Конкурс стал международным, заявки на участие пришли из 68 стран, в финал вышли 300 человек, из которых 104 стали победителями.

4 октября 2019 года начался прием заявок на участие в третьем конкурсе "Лидеры России". Заявочная компания завершилась 27 октября, всего было получено более 233 тыс. заявок. 28 октября начался дистанционный этап конкурса. Очные полуфиналы пройдут во всех федеральных округах с января по март 2020 года. Сразу после этого пройдет суперфинал конкурса.

Конкурс "Лидеры России" является флагманским проектом платформы "Россия - страна возможностей". Она была запущена на Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи в октябре 2017 года по инициативе президента РФ. Платформа объединяет различные образовательные, кадровые и социальные проекты, способствующие самореализации граждан и продвижению общественных инициатив. В мае 2018 года для развития платформы была создана автономная некоммерческая организация, носящая такое же название.