Глава МИД Исландии отметил потенциал тесного сотрудничества с Россией в Арктическом совете

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Исландии и России необходимо тесно взаимодействовать в рамках Арктического совета, чтобы создать конструктивную атмосферу в организации. Об этом заявил во вторник министр иностранных дел Исландии Гудлёйгур Тор Тордарсон на встрече с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

"Очень важно, что мы встречаемся и работаем в рамках Арктического совета. Я думаю, что здесь мы можем создать конструктивный климат работы не только в рамках председательства Исландии в Арктическом совете, но и в будущем. Как мы знаем, Россия станет председателем в Арктическом совете в 2021 году, и я думаю, что в этом ключе России и Исландии нужно тесно взаимодействовать друг с другом, чтобы обеспечить здесь хорошую динамику", - сказал руководитель исландского дипведомства.

Арктический совет был учрежден в 1996 году в соответствии с Оттавской декларацией и является межправительственным форумом высокого уровня, обеспечивающим содействие сотрудничеству в регионе, особенно в сфере защиты окружающей среды. Государствами - членами Арктического совета являются Дания (включая Гренландию и Фарерские острова), Исландия, Канада, Норвегия, Россия, США, Финляндия и Швеция.