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Москалькова перечислила новые угрозы, которые возникают при защите прав человека

Среди них - политизированность прав человека, глобализация, бездуховность, низкий уровень ответственности за сохранение жизни на земле, слабая ответственность чиновников за нарушение прав человека, отметила омбудсмен

ЕРЕВАН, 26 ноября. /ТАСС/. Слабая ответственность чиновников за нарушение прав человека является одной из новых угроз, которые сформировались на данном историческом этапе в правозащитной сфере. Такое мнение выразила во вторник уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова, выступая в парламенте Армении на конференции по случаю 15-й годовщины создания в республике института омбудсмена.

"Надо признать, что мы проходим очень сложный и исторический этап. На фоне мировых проблем в настоящее время сформировались новые угрозы и вызовы правам человека - политизированность прав человека, глобализация, бездуховность, низкий уровень ответственности за сохранение жизни на земле, слабая ответственность чиновников за нарушение прав человека", - отметила она.

По словам Москальковой, "мало в каком государстве критерием оценки руководителей муниципальных органов или органов власти является состояние защищенности прав человека в определенном сегменте общественных отношений". "В числе вызовов я бы назвала масштабную нелегальную миграцию, расслоение общества на богатых и бедных, киберугрозы, рабский труд, неравное отношение к женщине в ее карьерном росте и защищенность от бытового насилия", - подчеркнула она.

Уполномоченный по правам человека в РФ добавила, что в настоящее время эти вопросы остаются нерешенными, однако большое желание продвинуться вперед вселяет надежду на более решительные шаги со стороны государства и гражданского общества.

Теги
РоссияМоскалькова, Татьяна Николаевна
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