Стоимость детского больничного комплекса в Комсомольске-на-Амуре увеличилась почти вдвое

ХАБАРОВСК, 26 ноября. /ТАСС/. Стоимость строительства детского больничного комплекса, который возводится в Комсомольске-на-Амуре в рамках долгосрочного плана социально-экономического развития города, увеличена до 5,3 млрд рублей. Об этом сообщил во вторник министр здравоохранения Хабаровского края Александр Витько на странице министерства в Instagram.

Хабаровский губернатор Сергей Фургал ранее называл в числе проблемных объектов из плана развития города, где есть опасения по срыву сроков реализации, детский больничный комплекс, онкоцентр, Комсомольское шоссе и набережную. Проекты по ним не соответствовали заявленным требованиям к объектам. Так, чтобы построить больничный комплекс, нужно 5,3 млрд рублей, а проект составили на почти вдвое меньшую сумму. Комплекс строят в основном на федеральные средства. Без подтверждения Минздрава РФ о возможности дополнительных расходов стройку могли остановить на неопределенное время.

"Очень благодарны [министру здравоохранения РФ] Веронике Игоревне Скворцовой, которая подтвердила, что стоимость данного объекта несколько увеличилась. Объект будет стоить 5,3 млрд рублей", - сказал Витько по итогам поездки в Москву, в ходе которой обсуждались вопросы строительства объектов здравоохранения из долгосрочного плана развития Комсомольска-на-Амуре.

Он уточнил, что проектно-сметная документация откорректирована профильными министерствами и направлена на повторную госэкспертизу. Завершить строительство комплекса планируется в декабре 2022 года, сообщили ТАСС в министерстве здравоохранения Хабаровского края.

Детский больничный комплекс в Комсомольске-на-Амуре начали строить в июне 2017 года, сейчас его готовность - более 45%. Комплекс площадью 45 тыс. кв. м будет включать в себя участковую поликлинику на 500 посещений в смену, клинико-диагностический центр на 300 посещений в смену и многопрофильный стационар на 242 койки. Принимать в нем будут детей не только с Комсомольска-на-Амуре, но и из близлежащих районов. Сегодня обслуживание детей организовано в небольших поликлиниках на первых этажах жилых домов.

Долгосрочный план социально-экономического развития Комсомольска-на-Амуре был утвержден по поручению президента РФ Владимира Путина в 2016 году. Он рассчитан до 2025 года. Планом предусмотрено строительство 30 объектов городской инфраструктуры, реализация 34 организационных мероприятий, направленных на социально-экономическое развитие города. Общий объем финансирования плана составляет 41 млрд рублей, в том числе 27,2 млрд федеральных средств, 7,7 млрд - средства Хабаровского края и 6 млрд - внебюджетные средства.