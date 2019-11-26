Мосгорсуд признал законным приговор похитителю картину из Третьяковки

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Мосгорсуд во вторник признал законным приговор Денису Чуприкову, похитившему картину Архипа Куинджи из Третьяковской галереи. Об этом сообщает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Выслушав мнения сторон, суд постановил оставить решение суда первой инстанции без изменения, а жалобу защиты - без удовлетворения", - сказала судья. Она зачитала только вводную и резолютивную часть решения.

Чуприков и его адвокат Светлана Горбунова требовали смягчить наказание осужденному. Представитель Третьяковской галереи Михаил Ващинский просил оставить приговор без изменения, отметив, что он "и так весьма либеральный". "Хочу подчеркнуть, что осужденный так и не объяснил, почему он совершил это деяние", - сказал Ващинский.

Ранее Замоскворецкий суд приговорил Чуприкова к трем годам колонии, он учел инвалидность Чуприкова и наличие у него малолетней дочери. Отягчающих обстоятельств она не установила. Материальный ущерб от действий Чуприкова составил 19 млн 141 тыс. рублей.