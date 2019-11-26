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ВС РФ: сомнения по делам о налоговых преступлениях трактуются в пользу налогоплательщика

Необходимо учитывать все обстоятельства, исключающие вину, отмечается в постановлении Пленума Верховного суда

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Все сомнения по уголовным делам о налоговых преступлениях должны трактоваться судами в пользу налогоплательщика. Об говорится в принятом постановлении Пленума Верховного суда по делам о налоговых преступлениях.

Как сообщил заместитель председателя Верховного суда - председатель судебной коллегии по уголовным делам Владимир Давыдов, пленум разъяснил, что сам по себе факт неуплаты налогов не свидетельствует о наличии признаков налогового преступления, необходимо доказать, что уклонение от уплаты налогов было совершено с прямым умыслом. "При доказывании умысла необходимо учитывать все обстоятельства, исключающие вину в налоговом правонарушении, а все неустранимые сомнения, противоречия и неясности актов законодательства о налогах и сборах толкуются в пользу налогоплательщика", - разъяснил пленум ВС. Кроме того, по предложению Минэкономразвития, Торгово-промышленной палаты, РСПП и других представителей бизнес-сообщества пленум включил в постановление пункт о том, что "в случае возникновения неустранимых сомнений в определении периода для исчисления крупного или особо крупного размера задолженности по налогам, сборам, страховым взносам суду необходимо толковать их в пользу обвиняемого".

По предложению бизнес-сообщества пленум пояснил, что необходимо учитывать вступившие в законную силу решения других судов, имеющие значение по делу, хотя обстоятельства, установленные другими судами, сами по себе не предопределяют выводы о виновности лица в совершении преступления.

По предложению Генпрокуратуры Верховный суд разъяснил, что по уголовным делам о сокрытии денежных средств либо имущества, за счет которых должно производиться взыскание налогов, сборов и страховых взносов (ст. 199.2 УК РФ), "судам надлежит устанавливать не только наличие у организации или индивидуального предпринимателя денежных средств или имущества, за счет которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам, сборам, страховым взносам, но и обстоятельства, свидетельствующие о том, что указанные денежные средства и имущество были намеренно сокрыты с целью уклонения от взыскания недоимки".

Пленум также уточнил, что под "иными документами", используемыми для уклонения от уплаты налогов, следует понимать лишь приложения к налоговой декларации и расчету, которые служат основанием для исчисления налогов, сборов, страховых взносов.

Верховный суд также рекомендовал судьям при рассмотрении дел о налоговых преступлениях "выявлять обстоятельства, способствовавшие совершению таких преступлений, нарушению прав и свобод граждан, а также другие нарушения закона, допущенные при производстве предварительного расследования или при рассмотрении уголовного дела нижестоящим судом" и выносить по ним частные определения к организациям и должностным лицам.

Практика судимости за неуплату налогов

Как отметил Давыдов, в 2018 году суды рассмотрели уголовные дела о налоговых преступлениях в отношении 971 лица. В отношении 395 лиц (40%) дела были прекращены по различным основаниям. "За налоговые преступления были осуждены 605 лиц, их них 340 (60%) были осуждены при рассмотрении дела в особом порядке при согласии обвиняемых с предъявленным обвинением. К реальному лишению свободы из 971 подсудимого были осуждены 55 лиц (5,5%), к лишению свободы условно - 102 лица (10,5%), штраф назначен в отношении 563 лиц (27%), 98 лиц были освобождены от наказания по амнистии", - привел он судебную статистику.

Доля налоговых преступлений в общем количестве дел об экономических преступлениях в 2018 году составила 7,3%. "Аналогичная в целом картина складывается и за первые шесть месяцев текущего года", - добавил зампредседателя Верховного суда.

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