В Белый дом доставили рождественскую ель

Рождественская ель на самом деле оказалась дугласовой пихтой. По традиции дерево, высота которого достигает 5,5 м подвезли к Белому дому на карете, запряженной лошадьми с колокольчиками. У входа в Белый дом Меланья осмотрела елку, которая прибыла в Вашингтон из штата Пенсильвания, после чего одобрила ее установку. Дерево будет украшать Голубую комнату Белого дома.

ВАШИНГТОН, 26 ноября. /ТАСС/. Рождественскую ель в понедельник доставили в Белый дом. В главной резиденции США ее встречала супруга американского лидера Меланья Трамп.

Обычно рождественскую елку доставляют после Дня благодарения, который в США будут праздновать в четверг, однако в этом году, как и в 2018 и 2017, Трамп решил сделать исключение, поскольку уже во вторник он с семьей отправляется в свое поместье "Мар-а-Лаго" в Палм-Бич (штат Флорида). Украшать Белый дом к Рождеству будут многочисленные добровольцы.

Дерево выросло в долине Махантонго на ферме Лэрри Снайдера, он стал победителем конкурса Национальной ассоциации производителей рождественских елок, который проводится с 1966 года. Эксперты и покупатели ежегодно выбирают лучшего производителя, которому выпадает честь отправить главе государства это дерево.

Сама традиция установки в Белом доме рождественской ели берет начало еще в 1889 году, когда 23-й президент США Бенджамин Гаррисон впервые поставил праздничное дерево в Желтой комнате. С 1912 года - времени администрации 27-го президента США Уильяма Тафта - дерево стало украшать Голубую комнату.

Елка у Конгресса

На Западной лужайке Конгресса США в понедельник устанавливали рождественское дерево - 18-метровую голубую ель. Дерево из штата Нью-Мексико преодолело около 3200 км, чтобы прибыть на Капитолийский холм. Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси (демократ от штата Калифорния) по традиции зажжет огни на елке во время торжественной церемонии на следующей неделе.

Представители руководства Лесной службы США и Конгресса ежегодно выбирают дерево для капитолийской лужайки. В прошлом году ель для Конгресса США привезли из штата Орегон. Рождественская елка на Капитолийском холме считается "народной", в отличие от установленной у Белого дома "национальной".

Традиция зажигать огни на рождественской елке у Конгресса была заведена в 1964 году спикером Палаты представителей Конгресса Джоном Маккормаком.