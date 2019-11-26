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Большинство российских школ подключены к просмотру открытых уроков "Проектория"

Как заявила министр просвещения России Ольга Васильева, общий просмотр таких уроков составляет 100 млн человек

ЯРОСЛАВЛЬ, 26 ноября. /ТАСС/. Ученики большинства российских школ - 30 тысяч из 42 тысяч - имеют возможность дважды в месяц смотреть в прямом эфире открытые уроки по профориентации школьников "Проектория". Об этом сообщила журналистам во вторник министр просвещения России Ольга Васильева на одноименном Всероссийском форуме "Проектория", который проходит в Ярославле.

"Коллеги, сейчас кроме большого форума, у нас есть уроки "Проектории", которые повторяются с определенной периодичностью - два раза в месяц. На сегодняшний день из 42 тысяч школ 30 тысяч подключены [к открытым урокам "Проектория"]", - сказала министр.

Это очень важный инструмент профориентации не только для учеников, которые получают необходимую информацию о существующих профессиях, но и для учителей, которые также принимают участие в определении профессионального будущего школьников, уверена Васильева.

Она добавила, что общий просмотр таких уроков составляет 100 млн человек.

"В рамках нацпроекта "Образование", помимо "Проектории", есть несколько больших проектов: это "Билет в будущее", фестиваль профессий, который проходит в рамках "Билета в будущее", это открытые уроки, о которых я уже сказала, - все это направлено на то, чтобы ребенок осознанно, начиная с 6-го класса, мог выбрать ту стезю, по которой пойдет дальше", - отметила министр.

В свою очередь, вице-премьер России Татьяна Голикова добавила, что форум "дает возможность задуматься о том, правильный ли выбор делает ученик или нет". "Здесь сосредоточено большое количество интеллектуального потенциала - наших предприятий, оборонных в том числе, наших учебных заведений, которые дают возможность детям развиваться, которые дают возможность организовывать эти площадки и привлекать сюда инвесторов и работодателей со всей страны", - отметила Голикова.

Теги
Голикова, Татьяна АлексеевнаРоссияВасильева, Ольга Юрьевна
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Васильева считает целесообразным вводить профориентацию в школе с 6 класса
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