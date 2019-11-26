Новые школы откроют в четырех муниципалитетах Ставрополья в 2020 году

СТАВРОПОЛЬ, 26 ноября. /ТАСС/. Власти Ставропольского края планируют в 2020 году по нацпроекту "Образование" открыть школы в общей сложности на почти 1,7 тыс. мест в трех городах и одном селе. Об этом сообщили во вторник журналистам в пресс-службе краевого министерства строительства и архитектуры.

"Сегодня в регионе одновременно возводится четыре школы, ввод в эксплуатацию которых намечен на 2020 год. <…> Это новая школа в Михайловске на 1002 места, в Кисловодске - на 275 учеников и в сельская школа в Красноярском, рассчитанная на 170 учащихся. Также в следующем году завершатся работы по реконструкции старейшей гимназии №11 в Пятигорске на 252 места", - говорится в сообщении.

Также в регионе продолжено строительство школы в поселке Мирный. Ее возведение началось в 2005 году, но позже было приостановлено из-за отсутствия финансирования. Строительные работы возобновили в 2019 году, школа на 500 мест, включающая в себя также детский сад на 100 мест, накануне была введена в эксплуатацию.

"На строительство и реконструкцию четырех школ в рамках нацпроекта "Образование" направлено более 1,5 млрд рублей, <…> с учетом введенной школы в поселке Мирный это даст Ставрополью порядка 2200 новых современных мест для учеников", - приводятся в сообщении слова министра Валерия Савченко.

Создание новых школ в Ставропольском крае позволяет переводить учеников на обучение в одну смену. В краевом Минобразования сообщали, что во вторую смену в регионе учатся порядка 15% школьников - 47 тыс. детей. В две смены работают 211 школ - треть от общего числа учреждений.

Нацпроект "Образование" охватит период с 2019 по 2024 год. Его общий бюджет по стране составит 784,5 млрд рублей. Планируется, что в результате реализации проекта будет обеспечена глобальная конкурентоспособность российского образования, а также вхождение РФ в число десяти ведущих стран по качеству общего образования.