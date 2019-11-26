ЕСПЧ присудил Эдуарду Лимонову €19,5 тыс. в деле против экс-мэра Лужкова

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Европейский суд по правам человека присудил более €19 тысяч писателю и политику Эдуарду Лимонову за нарушение права на свободу слова. Об этом ТАСС сообщил его адвокат Дмитрий Аграновский.

Вердикт ЕПСЧ касается судебного решения о взыскании с Лимонова 500 тыс. рублей в пользу бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова в 2007 году.

"Европейский суд по правам человека вынес решение по делу Эдуарда Лимонова против Юрия Лужкова, признав, что в отношении Эдуарда Лимонова были нарушены положения ст. 10 Конвенции (свобода выражения мнения), присудив ему в качестве компенсации €11700 в счет компенсации материального вреда и €7800 в счет компенсации морального вреда. Решение окончательное и не может быть обжаловано в Большой палате ЕСПЧ", - сказал адвокат.

Поводом для иска, как сообщалось, стало интервью Лимонова радиостанции "Свобода". Бабушкинский суд Москвы в конце 2007 года удовлетворил заявление бывшего столичного градоначальника и взыскал с писателя 500 тыс. рублей.

Юрий Лужков был мэром Москвы с 1992 по 2010 год.