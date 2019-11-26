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Число железнодорожных рейсов Таллин - Москва с 7 февраля сократится вдвое

В Эстонии сообщили, что РЖД предложили сократить количество поездов весной и осенью до трех в неделю

ТАЛЛИН, 26 ноября. /ТАСС/. Поезд Таллин - Москва с 7 февраля начнет ходить вдвое реже. Об этом сообщила во вторник газета Postimees со ссылкой на эстонскую железнодорожную компанию Eesti Raudtee.

"От "Российских железных дорог" поступило пожелание сократить количество поездов в низкий по числу пассажиров период (весна и осень) до трех в неделю, но остальных периодов это не коснется, - заявила изданию представитель Eesti Raudtee Моника Лиллес".

По ее словам, Эстонская железная дорога не считает это предложение целесообразным и высказала позицию по этому вопросу российским коллегам.

По информации издания, ранее в Eesti Raudtee поступило письмо от 20 ноября за подписью замгенерального директора ОАО "РЖД" Дмитрия Пегова, в котором указано, что с 7 февраля 2020 года пассажирский поезд из Москвы в Таллин будет отправляться по пятницам, субботам и воскресеньям, а из Таллина, начиная с 8 февраля - по субботам, воскресеньям и понедельникам.

Как указано в письме, исключением станут периоды повышенного спроса со стороны пассажиров - с 29 апреля по 11 мая 2020 года, с 29 мая по 31 августа 2020 года и 3-4 ноября 2020 года - когда поезд будет курсировать ежедневно.

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