Челлендж чеченских пожарных "Доступ к спасению" стал международным

ГРОЗНЫЙ, 26 ноября. /ТАСС/. Челлендж "Доступ к спасению", старт которому был дан в Чеченской Республике, меньше чем за месяц подхватили спасатели Казахстана, Германии, Австрии, Чили и регионов России. Как рассказал начальник пресс-службы ГУ МЧС по Чечне Тимур Тайсумов, аудитория акции в социальных сетях достигла около 1 млн человек, а количество публикаций превысила 200.

"Все началось с ролика, где показано, как пожарный из Аргуна Рахман Эльсункаев проходит между ступенями пожарной штурмовой лестницы. Расстояние между ступенями составляет 340 мм. При этом упражнение выполнено в боевой экипировке и дыхательном аппарате. Суть челленджа заключается в проведении тренировок по преодолению таких преград и публикации в социальных сетях", - рассказал Тайсумов.

По его словам, флешмоб изначально был рассчитан на пожарных республики, и такой масштабный охват стал приятной неожиданностью. "Это воодушевляет. Мы планируем развить челлендж и придать ему новогоднее настроение. Для нас это прежде всего популизация профессии спасателя и обмен опытом. Мы ожидаем, что коллеги из других стран покажут свои тренировки, отличные от наших, и мы сможем что- то перенять", - добавил представитель МЧС республики.

Спасатели Чечни также в 2019 году одними из первых приняли участие в международном "Тетрис челлендже". По правилам акции, нужно было аккуратно разложить все снаряжение возле служебной машины, расположиться рядом и сделать фото. При съемке сверху люди и предметы напоминали детали тетриса.