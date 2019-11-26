РФ и Исландия приняли заявление о преемственности в председательстве в Арктическом совете

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Главы МИД России и Исландии Сергей Лавров и Гудлёйгур Тор Тордарсон подписали совместное заявление, касающееся обеспечения преемственности в председательстве в Арктическом совете.

"Исландия председательствует в Арктическом совете с 2019 года по 2020 год, а вслед за ней на очередную вахту заступает Россия, - сказал Лавров по итогам переговоров с исландским коллегой. - Сегодня мы подробно обменялись мнениями, как выстраивать деятельность этого ключевого арктического форума. Наши оценки по большинству вопросов полностью совпадают".

По словам Лаврова, заявление "подчеркивает и символизирует преемственность председательства Исландии и России в Арктическом совете". Глава МИД РФ также отметил, что Арктический совет расширять не планируется, но все желающие могут получить статус наблюдателя.

"Увеличивать количество членов Арктического совета не планируется, никто таких идей не выдвигал. Все желающие могут получить статус наблюдателя, - отметил дипломат. - Каких-либо противопоказаний против получения статуса наблюдателя для стран, которые действительно готовы не политизированно, прагматично участвовать в работе при полном уважении тех базовых решений, которые принимает "арктическая восьмерка", мы не видим".

Глава МИД Исландии поддержал позицию российского коллеги. "Я полагаю, что тот баланс, который сейчас есть среди членов Арктического совета и стран-наблюдателей, уже достаточно устойчивый, хороший, - подчеркнул Гудлёйгур Тор Тордарсон. - Я согласен, что нет причин расширять членский состав Арктического совета. Та система, которая есть сейчас, весьма успешна".

Арктический совет учрежден в 1996 году в соответствии с Оттавской декларацией и является межправительственным форумом высокого уровня, обеспечивающим содействие сотрудничеству в регионе, особенно в сфере защиты окружающей среды. В совет входят Дания (включая Гренландию и Фарерские острова), Исландия, Канада, Норвегия, Россия, США, Финляндия и Швеция.