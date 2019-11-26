Путин: нужно менять тенденцию для возможности самореализации не только в крупных городах

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин пообещал, что власти будут делать все, чтобы россияне могли получать образование и самореализовываться не только в крупных городах. Это должно послужить для пространственного развития России. Об этом он сообщил в режиме телемоста, отвечая на вопросы участников всероссийского открытого урока "Школа завтрашнего дня", который проходит на форуме профессиональной навигации "Проектория" в Ярославле.

"К сожалению, это тенденция и она имеет место быть, - сказал он, комментируя вопрос о том, что люди вынуждены переезжать из родных мест, чтобы получить хорошее образование и работу. - <...> Такая тенденция переезда в крупные города есть, там возможностей больше, надо говорить прямо и по-честному. И высшие учебные заведения находятся у нас в крупных городах. Но я еще раз хочу повторить, мы должны эту ситуацию менять и будем это делать".

Путин отметил, что связано это со многими обстоятельствами. Он назвал эту ситуацию исторически сложившейся и добавил, что переломить ее достаточно сложно. "Мы должны сделать все для того, чтобы ситуацию эту поменять, сделать так, чтобы люди а) учились, получали профессию там, где они живут, где родились и выросли и б) смогли бы в этой профессии себя там потом реализовать именно в своих городах, поселках, небольших городах России", - заявил глава государства.

По мнению Путина, "это не только возможно, это очень нужно для пространственного развития страны с такой огромной территорией как наша". "Прежде всего государство должно работать как следует, региональные власти, местные, ну и конечно, все мы, включая людей, которые живут на тех или иных территориях и которые безусловно с душой, с любовью относятся к своей малой Родине", - добавил президент.