Путин против того, чтобы волонтеры получали преимущества при поступлении в вузы

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин выступил против добавления участникам волонтерских движений баллов при поступлении в вузы, так как это было бы бонусом, несовместимым с бескорыстным характером добровольчества.

С соответствующим предложением - распространить на всю страну практику некоторых регионов РФ добавлять волонтерам баллы при поступлении в вузы - к главе государства обратились на форуме "ПроеКТОрия", в котором Путин принял участие по телемосту. Президент в ответ заметил: "Сделать все можно, у нас страна возможностей <…> Но я думаю, [это] нецелесообразно".

Как отметил президент, волонтеры работают бескорыстно, тогда как преимущество для них при поступлении в вузы было бы "материализацией" волонтерства.

"Бонусы нужны, но они, на мой взгляд, для волонтеров должны носить морально-нравственный характер, а не материальный, как баллы при поступлении в вуз", - сказал глава государства, подчеркнув, что при зачислении на учебу человека нужно оценивать прежде всего по знаниям.