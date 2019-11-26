ЦАО назвали самым опасным районом города во время снегопадов из-за покатых крыш

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Центр Москвы признали наиболее опасным в зимнее время года из-за большого количества покатых крыш. Об этом сообщил начальник Объединений административно-технических инспекций (ОАТИ) столицы Дмитрий Семенов на пресс-конференции.

"Центральный округ. Если смотреть по количеству даже первоочередных объектов по очистке кровель, то, естественно, большее количество в Центральном округе", - сказал Семенов, отвечая на вопрос о самых опасных районах в зимний период. Он добавил, что, в основном, это историческая застройка. Таким образом, в ЦАО количество потенциально опасных зданий - максимальное в Москве, поэтому эта часть города является объектом повышенного внимания техинспекции.

По словам Семенова, для проверки кровель в центре города задействуют систему видеонаблюдения. Таким образом, под видеоконтролем находится 800 зданий. Объекты, которые не попадают на камеры, проверяются с выходом на место. На контроле ОАТИ в целом в городе находится более 5,3 тыс. зданий первоочередного контроля: со скатными кровлями, выходящими на пешеходные тротуары.

Согласно правилам, владельцы зданий в столице должны организовывать самостоятельно очистку крыш от снега и удаление сосулек, ледяных свесов, а также иных ледяных образований, снежных свесов на карнизах и других выступающих частях и элементах нежилых зданий, строений и сооружений. При этом очищать участки, выходящие на улично-дорожную сеть, тротуары, пешеходные зоны, зоны входов в подъезды, детские площадки и иные места, предназначенные для прохода людей, собственники должны в течение двух дней при накоплении снега свыше 5 см. Очищать участки, выходящие на иные территории, - в течение трех дней.

Очистку крыш жилых зданий обеспечивают управляющие компании, если не успевают это сделать в срок, то ответственность ложится на глав районных управ и префектов. Весной этого года депутаты Мосгордумы приняли закон, который предусматривает штрафы для собственников и других владельцев нежилых зданий и сооружений за не своевременную или ненадлежащую очистку кровель от снега. Полномочия по рассмотрению дел по таким нарушениям от префектур и управ административных округов перешли к ОАТИ.