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"ВКонтакте" запустила конкурс мини-приложений

Призовой фонд составит 2 млн рублей

"ВКонтакте" проводит конкурс приложений, созданных на платформе VK Mini Apps. Призовой фонд составит 2 млн рублей, сообщили в пресс-службе социальной сети.

"Такое состязание - отличный повод рассказать пользователям о самых интересных и полезных сервисах, которые решают повседневные задачи и облегчают жизнь", - отметил руководитель платформы для разработчиков "ВКонтакте" Антон Циварев.

Победители будут определены в пяти номинациях: "Покупки", "Развлечения", "Инструменты", "Выбор пользователей" и "Лучшее техническое решение". 

Разработчики могут представить на конкурсе любое количество созданных в 2019 году мини-приложений. Работы будут приниматься до 21 декабря. Победители, которых определит жюри, получат по 300 тыс. рублей, а участники, занявшие вторые места, - сертификаты на рекламу на 100 тыс. рублей.

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