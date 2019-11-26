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Титов намерен подготовить проект изменений в налоговые статьи УК РФ

Нужно устранить двусмысленность их трактовки, отметил бизнес-омбудсмен

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов предлагает устранить двусмысленность трактовки статей о налоговых преступлениях в УК РФ.

Комментируя ТАСС принятое пленумом Верховного суда постановление, в котором высшая судебная инстанция все же исключила толкование налоговых преступлений как длящихся, Титов подчеркнул, что "по-прежнему рано утверждать, что все опасности устранены".

"В постановлении пленума не говорится прямо, что налоговые преступления не являются длящимися, и есть риск того, что следствие может толковать моменты начала течения срока давности произвольно", - пояснил бизнес-омбудсмен.

Решение проблемы он видит в новом изложении налоговых статей УК, которые бы исключили возможность двоякого толкования. "Мы со своей стороны готовим проект изменений в налоговые статьи Уголовного кодекса, которые смогли бы полностью снять сомнения инвесторов", - сказал Титов.

Он уточнил, что в пятницу состоится круглый стол с участием ведущих ученых и практиков в сфере налогового и уголовного права, после которого планируется вынести законопроект на рассмотрение межфракционной депутатской группы Госдумы по совершенствованию законодательства в сфере предпринимательской деятельности.

Позиция Верховного суда

В тексте принятого во вторник пленумом Верховного суда России постановления говорится, что моментом окончания налоговых преступлений, предусмотренных статьями 198, 199 УК РФ "следует считать фактическую неуплату налогов, сборов, страховых взносов в срок, установленный законодательством о налогах и сборах", а по статье 199.1 УК РФ "преступление является оконченным с момента неперечисления налоговым агентом в личных интересах в порядке и сроки, установленные налоговым законодательством". Ранее в проекте постановления пленума предлагалось считать налоговое преступление длящимся до момента полной оплаты невыплаченных налогов. По оценке ряда экспертов, это грозило сделать налоговые преступления фактически бессрочными.

Заместитель председателя Верховного суда - председатель судебной коллегии по уголовным делам Верховного суда РФ Владимир Давыдов на заседании пленума сообщил, что Верховный суд подготовил законопроект, который позволит освобождать от уголовной ответственности за налоговые преступления в случае возмещения ущерба на любой стадии судебного процесса.

Вместе с тем, говоря об исчислении сроков давности по налоговым преступлениям (первоначально предполагалось их исчислять с момента полного возмещения неуплаченных налогов вместе со штрафами), Давыдов заметил, что "возможно, в конструкции самих статей 198 и 199 УК РФ есть какая-то неопределенность, противоречивость, которые могли бы быть устранены законодательным путем". В любом случае этот вопрос нуждается в обсуждении с участием всех заинтересованных сторон. Верховный суд готов к работе в этом направлении. Но ориентировать он будет на исчисление сроков давности по налоговым преступлениям по-прежнему - с момента фактической неуплаты налогов и сборов в установленный срок.

Теги
РоссияТитов, Борис Юрьевич
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