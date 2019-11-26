В Госдуму внесли законопроект, регламентирующий работу детских комнат в ТРЦ

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Депутаты Мосгордумы во вторник внесли на рассмотрение Государственной думы законопроект, которым предлагается регламентировать работу детских комнат в торгово-развлекательных центрах (ТРЦ). Документ размещен в думской электронной базе данных.

Столичные парламентарии, в частности, считают необходимым прописать понятие "временный присмотр за детьми". Под ним подразумевается "комплекс мер по организации в дневное время досуга детей продолжительностью не более 12 часов подряд, осуществляемый в отведенном и оборудованном для этого помещении (части помещения), обеспечивающий наблюдение за детьми, содействие их физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному развитию". Оговаривается, что речь идет о присмотре "вне связи с получением детьми образования и (или) с оказанием услуг по присмотру и уходу за детьми организациями, осуществляющими образовательную деятельность".

Согласно тексту, в детских комнатах не смогут работать граждане без медицинской книжки, признанные недееспособными, а также имеющие судимость за совершение ряда преступлений, в том числе против семьи и несовершеннолетних.

Также устанавливается ряд обязанностей для родителей: они будут обязаны предъявить документ, удостоверяющий личность, "дать информированное добровольное согласие на осуществление временного присмотра за детьми", оставить свой номер телефона для связи. Кроме того, нужно будет подтвердить "отсутствие сведений о наличии у ребенка простудных и иных инфекционных заболеваний, а также их признаков", забрать ребенка по требованию работника комнаты, "обусловленному интересами ребенка, его психологическим и физическим состоянием (настойчивое требование вернуться к родителю (лицу, его заменяющему), появление признаков ухудшения состояния здоровья, причинение или угроза причинения вреда другим детям и так далее)".

В случае принятия инициативы авторы предлагают рассмотреть вопрос об установлении ответственности за нарушение указанных норм.