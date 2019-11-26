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Топилин: рождаемость в Карачаево-Черкесии самая высокая среди регионов СКФО

В первом полугодии 2019 года в республике появилось на свет на 110 детей больше, чем за аналогичный период 2018 года

ЧЕРКЕССК, 26 ноября. /ТАСС/. Показатели рождаемости в Карачаево-Черкесии (КЧР) самые лучшие среди регионов Северо-Кавказского федерального округа (СКФО) и одни из лучших в РФ. Об этом сообщил в ходе рабочей поездки в КЧР министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин.

"Пока, к сожалению, то, что связано с достижениями показателей по рождаемости оставляет желать лучшего [в регионах СКФО]. Наверное, только один регион, где мы с вами находимся, Карачаево-Черкесия, показывает по рождаемости плюс. Это означает все-таки, что можно настроить меры поддержки региональные так, чтобы эти показатели увеличились. В КЧР плюс 4% по итогам девяти месяцев, пожалуй, это один из самых лучших результатов в РФ", - сказал министр в ходе совещания в городе Черкесске на тему реализации национального проекта "Демография" в СКФО.

Топилин отметил, что с учетом всех исторических и национальных особенностей республик у всех регионов Северного Кавказа есть потенциальные возможности, чтобы улучшить показатели рождаемости.

Ранее в Минздраве региона рассказали, что за первое полугодие 2019 года в республике отмечается рост рождаемости - родилось на 110 детей больше, чем за аналогичный период 2018 года.

Нацпроект "Демография", рассчитанный на 2019-2024 годы, включает пять федеральных проектов: "Финансовая поддержка семей при рождении детей", "Содействие занятости женщин", "Старшее поколение", "Укрепление общественного здоровья", "Спорт - норма жизни". Общий бюджет на ближайшие шесть лет составит 3,1 трлн рублей.

Теги
Топилин, Максим АнатольевичРоссияСеверный КавказКарачаево-ЧеркесияСКФО
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