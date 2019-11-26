Детские трансплантологи Каабак и Бабенко рассчитывают вернуться к работе в ближайшие дни

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Детские трансплантологи Михаил Каабак и Надежда Бабенко, включить которых в группу специалистов Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) здоровья детей поручила глава Минздрава Вероника Скворцова, рассчитывают приступить к работе в ближайшее время.

"Могу лишь сказать, что мы возвращаемся в Научный центр здоровья детей для того, чтобы продолжить там работу. Надеемся, что выходим прямо завтра. Завтра идем в НЦЗД обсуждать с директором, как восстанавливать трансплантологическую службу", - сказал во вторник Каабак корреспонденту ТАСС.

По его словам, директору НЦЗД предстоит решить, на какие должности выйдут врачи и как будет выглядеть структура службы.

Ранее газета "Коммерсантъ" сообщила, что родители пациентов НМИЦ здоровья детей требуют сохранить программу по трансплантации, действовавшую в течение года. Оперирующие врачи-трансплантологи Каабак и Надежда Бабенко, которые работали в центре на четверть ставки, провели с февраля 23 операции по пересадке. При этом в сентябре, когда они принесли в центр трудовые книжки для оформления на пoлную ставку, им сообщили, что их работа в НМИЦ завершена. Позднее в СМИ со ссылкoй на Каабака появилась инфoрмация о том, что 75 детей нуждаются в трансплантации пoчки. Как отмечала глава Минздрава России, сейчас в регистре находятся 25 детей.