Более 95% пользователей "Одноклассников" считают насилие причиной уйти из семьи

"Одноклассники"

В социальной сети "Одноклассники" прошел эфир, приуроченный к международной акции "16 дней активных действий против насилия в отношении женщин". Также во время трансляции провели опрос на тему гендерного насилия.

Участниками дискуссии стали телеведущая Юлия Меньшова, журналистка и автор фильма "Бьет - значит бьет" Ирина Шихман и директор центра "Насилию. Нет" Анна Ривина. Они обсудили, в частности, причины насилия и общественную реакцию, а также можно ли распознать агрессора по внешнему виду.

Ривина уверена, что одна из причин, по которой насилие существует, заключается в том, что оно передается из поколения в поколение. Кроме того, она привела в пример исследование, согласно результатам которого "чем выше материальный статус семьи, тем больше насилие скрывают". По ее мнению, насилие происходит не только там, где "бегают с топорами и бутылками водки".

Шихман также заявила, что в ее расследовании "нет ни одной женщины-алкоголички, они все успешные".

Меньшова придерживается позиции, что все начинается с семьи. По ее мнению, "если родители позволяют себе самоутверждаться за счет самого слабого члена семьи, а это всегда ребенок, то такая модель поведения закрепляется, и женщина потом ждет, когда же ее ударят".

Во время опроса зрители ответили на вопросы о гендерном насилии. Согласно результатам, 95,7% пользователей соцсети считают, что нужно уходить из семьи, если в ней происходит рукоприкладство, при этом 90,6% не готовы прощать побои, а 93,8% считают, что общество должно поддерживать подвергшихся насилию женщин.

Спецэфир "Насилию - нет!" в "Одноклассниках" посмотрели более 2 млн пользователей.

Трансляция была организована совместно с центром "Насилию. Нет" и международной организацией "ООН-Женщины". Провела эфир главный редактор журнала "Домашний очаг" Наталья Родикова.