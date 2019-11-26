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КЧР намерена войти в группу регионов с продолжительностью жизни "80+"

Сейчас средняя продолжительность жизни в Карачаево-Черкесии составляет 76,1 года

ЧЕРКЕССК, 26 ноября. /ТАСС/. Карачаево-Черкесская Республика планирует войти в группу регионов страны с продолжительностью жизни более 80 лет, сказал глава региона Рашид Темрезов в ходе совещания в городе Черкесске на тему реализации национального проекта "Демография" в Северо-Кавказском федеральном округе с министром труда и социальной защиты РФ Максимом Топилиным.

"Важной зоной нашей ответственности является выполнение обязательств, предусмотренных нацпроектом "Демография", а также реализация комплекса мер по повышению благосостояния наших граждан. Средняя продолжительность жизни в Карачаево-Черкесии составляет 76,1 года. По этому показателю республика занимает четвертое место в округе и пятое в Российской Федерации. Мы, как и наши соседи, ставим для себя задачу войти в группу регионов с продолжительностью жизни "80+", - сказал Темрезов.

Он отметил, что в республике сформирована полноценная нормативная база с учетом акцентов демографической политики страны. Также проводится работа по повышению доходов населения и достижения установленных показателей к 2024 году. "У нас за последние три года есть положительная динамика по увеличению доходов населения, но мы понимаем, что необходимо наращивать темпы развития. Тем более что для этого у нас все возможности есть <...> Параллельно с работой в сфере экономики, мы также используем действующие социальные программы, что позволяет нам обеспечивать текущую поддержку отдельных категорий граждан, особо нуждающихся в социальной поддержке", - добавил он.

Нацпроект "Демография", рассчитанный на 2019-2024 годы, включает в себя пять федеральных проектов: "Финансовая поддержка семей при рождении детей", "Содействие занятости женщин", "Старшее поколение", "Укрепление общественного здоровья", "Спорт - норма жизни". Общий бюджет на ближайшие шесть лет составит 3,1 трлн рублей.

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Топилин, Максим АнатольевичРоссияСеверный КавказКарачаево-ЧеркесияСКФО
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