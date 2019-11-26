Мэры Москвы и Кишинева обсудят сотрудничество на встрече 28 ноября

КИШИНЕВ, 26 ноября. /ТАСС/. Вступивший в должность мэра Кишинева Ион Чебан посетит 28 ноября Москву с рабочим визитом по приглашению мэра Москвы Сергея Собянина. Об этом Чебан написал во вторник на своей странице в Facebook.

"С огромным удовольствием принял поздравления мэра Москвы Сергея Семеновича Собянина по поводу моего избрания мэром муниципия Кишинев и приглашение посетить Москву с рабочим визитом в четверг, 28 ноября 2019 года. Нам есть чему поучится у правительства Москвы, а также перенять опыт и обсудить огромный потенциал реализации совместных проектов", - написал он.

Чебан, который на выборах в ноябре баллотировался от пропрезидентской Партии социалистов Республики Молдова, во втором туре обошел проевропейского кандидата Андрея Нэстасе. Он стал первым в истории независимой Молдавии представителем левой партии, которому удалось выиграть выборы в Кишиневе. Традиционно представители коммунистов и социалистов уверенно проходили во второй тур, но там проигрывали из-за мобилизации проевропейского электората, которого оппоненты пугали русской угрозой.

После победы Чебан вышел из Соцпартии, пообещав не заниматься политикой на новом посту.