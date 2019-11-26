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"Земский доктор" привлек более 900 медиков в сельские территории Ставрополья

В регионе не хватает 1,5 тыс. врачей

СТАВРОПОЛЬ, 26 ноября. /ТАСС/. Госпрограмма "Земский доктор" помогла привлечь более 900 медиков в учреждения, работающие в сельской местности на Ставрополье. В 2019 году медучреждения пополнились 91 специалистом, сообщила во вторник пресс-служба краевого Минздрава.

Государственная программа "Земский доктор" работает в Ставропольском крае с 2012 года, она помогает устранить кадровый дефицит в отрасли. Выплаты получают врачи и фельдшеры, которые отправляются работать в муниципалитеты с числом жителей до 50 тыс. человек.

"За годы реализации госпрограммы "Земский доктор" [с 2012 года] на работу в ставропольские медучреждения устроились 912 специалистов. <…> Министерство здравоохранения Ставропольского края получило возможность привлечь в текущем году 81 врача самых дефицитных специальностей и 10 фельдшеров в отдаленные от краевого центра территории", - говорится в сообщении.

Ранее в краевом Минздраве сообщали, что дефицит врачей в регионе в 2019 году превышает 16%. Сейчас на Ставрополье работают более 9,2 тыс. врачей, нехватка составляет 1,5 тыс. Также в больницах и поликлиниках не хватает несколько тысяч медицинских сестер и фельдшеров.

"Укомплектовать кадрами медучреждение - непосредственная обязанность главных врачей. В настоящее время мы активно принимаем документы от участников программы и ждем на работу докторов и фельдшеров из других регионов", - приводятся в сообщении слова первого замминистра Юрия Литвинова.

Помимо реализации госпрограммы "Земский доктор" и совершенствования системы целевого набора в медицинских образовательных учреждениях края, власти региона предполагают, что снизить дефицит специалистов удастся и в рамках реализации национальных проектов. В регионе разработан региональный проект по обеспечению кадрами системы здравоохранения, что должно снизить дефицит на 5% и довести обеспеченность кадрами в отрасли до 95%.

Теги
РоссияСеверный КавказСКФОСтавропольский край
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