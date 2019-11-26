Старшеклассники на "Проектории" разработали концепт электрического гидроцикла-снегохода

ЯРОСЛАВЛЬ, 26 ноября. /ТАСС/. Старшеклассники под руководством экспертов Ростеха разработали концепт электрического гидроцикла-снегохода на Всероссийском форуме профессиональной навигации "Проектория" в Ярославле. Об этом журналистам сообщила пресс-служба Ростеха.

"Школьники совместно с дизайнерами и экспертами Ростеха представили на форуме профессиональной ориентации "Проектория" концепт электрического гидроцикла-снегохода в стилистике мотоцикла Калашникова. Они предложили компоновку, технические характеристики и дизайн, которые могут стать универсальной платформой для новых моделей электротранспорта", - говорится в сообщении.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе, школьники разработали дизайн и технические характеристики гидроцикла-снегохода - он сможет развивать скорость до 70 км/ч при запасе хода до полутора часов, мощность мотора может составить 96 кВт, а масса - 370 кг при полезной нагрузке в 180 кг. Аналогичной техники в России не производится. Ростех планирует реализовать проект.

"По замыслу участников "Проектории", в основе концепта лежит универсальная платформа, которая может быть оснащена альтернативным типом движителя - на гусеничном приводе, что превращает электрический гидроцикл в снегоход", - проинформировали в пресс-службе.

Школьники проектировали новые виды электротранспорта на примере прототипа городского электромотоцикла Caf Racer, разработанного концерном "Калашников". Участники форума также разработали 3D-модель утилитарного электроквадроцикла и обосновали его технические характеристики.

Всероссийский форум "Проектория" проводится в Ярославле с 2013 года. Мероприятие собирает одаренных детей и подростков со всей страны, оно проходит под патронажем президента России. В этом году форум проходит с 23 по 26 ноября, он собрал более 500 школьников, 120 педагогов и представителей 50 компаний и вузов.