В Удмуртии обновили портал для записи первоклассников в школу

ИЖЕВСК, 26 ноября. /ТАСС/. Портал для записи школьников в первый класс, размещенный на республиканском сайте госуслуг, доработали в Удмуртии после того, как в начале года он не выдержал большого количества запросов от родителей, пытавшихся записать детей в лицеи Ижевска, сообщили ТАСС в пресс-службе главы и правительства региона.

В феврале открывшаяся в Ижевске электронная запись первоклассников в самые популярные лицеи города нарушила работу регионального портала госуслуг. В соцсетях появлялись снимки, на которых родители будущих школьников, не сумевшие или не захотевшие воспользоваться порталом, выстроились в очереди перед учебными учреждениями города, чтобы успеть записать ребенка. В некоторых очередях произошли потасовки.

"Несколько лет записать ребенка в первый класс можно как в живой очереди, так и через портал госуслуг. В прошлом году, когда стартовала кампания в первый класс, на портал была большая нагрузка и не все смогли им воспользоваться для записи, он замедлил свою работу. В этом году мы доработали наш сервис на региональном портале госуслуг", - сказали в пресс-службе.

Одним из нововведений стал принцип одного заявления в день. Сейчас специальные проверки на портале определят, если заявление на ребенка было уже подано одним из родителей, то в этот же день второй раз повторить операцию не получится. Кроме того, ранее были обнаружены случаи, когда логин и пароль от учетной записи портала передавались знакомым, что не допускается законодательством. Такой подход создавал трудности, когда заявления подавались массово. В доработанном сервисе предусмотрены проверки, которые позволят подать электронное заявление в школу только через одно устройство.

"Кроме доработки сервиса, были увеличены серверные мощности портала, увеличена пропускная способность каналов связи, обновлено и оптимизировано для высоких нагрузок программное обеспечение, проведены нагрузочные тесты с целью подтверждения качественной работы сервиса", - сказали в пресс-службе, уточнив, что в конце ноября в тестовом режиме около 3,5 тыс. пользователей испытали работу сервиса и подали заявление, запись прошла без сбоев.

Также на портале кнопка "Подать заявление" будет появляться автоматически в момент старта приемной кампании в определенном учебном заведении, что позволит исключить риск подачи документов раньше времени. По информации властей региона, старт записи детей в первый класс во всех школах республики начнется в январе и продлится до 1 февраля 2020 года.