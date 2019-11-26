Регистрация домашних животных в России будет бесплатной

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Постановка домашних животных на учет и внесение информации о них в единую систему будут осуществляться бесплатно. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе Минсельхоза России.

"Постановку животных на учет и внесение данных в систему планируется осуществлять бесплатно", - отмечается в сообщении.

Как отметили в министерстве, действующее законодательство не позволяет осуществить прослеживаемость подконтрольных государственной ветеринарной службе товаров, из-за чего невозможно оперативно выявлять источник распространения заболеваний животных, в том числе общих для человека и животных. Для того, чтобы эффективно противостоять распространению болезней животных, своевременно бороться с возможными локальными вспышками инфекций необходима единая информационная система в области ветеринарии. Предлагаемые новым законопроектом нормы, регулирующие процесс маркирования и учета животных, позволят специалистам оперативно выявлять источники, негативно повлиявшие на эпизоотическую ситуацию или пищевую безопасность, для их устранения, пояснили в Минсельхозе.

Планируется, что учет животных будут осуществлять уполномоченные лица органов и учреждений, входящих в систему Государственной ветеринарной службы России, а также аттестованные специалисты, не являющиеся уполномоченными лицами органов и учреждений, входящих в систему Государственной ветеринарной службы. Как уточнили в Минсельхозе, маркирование представляет собой нанесение на тело животного, закрепление на теле животного или введение в тело животного визуальных или смешанных (сочетание визуального и электронного) средств идентификации. Ветеринарные правила маркирования и учета животных будут, в частности, устанавливать порядок и сроки осуществления маркирования и учета животных, случаи, в которых осуществляется групповое маркирование животных, типы и свойства используемых средств маркирования, перечень сведений, необходимых для учета животных.

Данный законопроект в настоящее время направлен на рассмотрение в правительственную комиссию по проведению административной реформы. Ожидается, что ветеринарные правила учета и маркирования животных будут разработаны после принятия закона.

В Минсельхозе не уточнили ожидаемые сроки внесения законопроекта в Госдуму. 26 ноября газета "Известия" написала о том, что Минсельхоз внесет в Госдуму законопроект об обязательной регистрации домашних животных до конца текущего года.