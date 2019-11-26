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Расследование убийства главы центра "Э" по Ингушетии

Источник: Эдуард Рыбинцев назначен и.о. начальника Центра "Э" по Ингушетии

На этом посту он сменил Ибрагима Эльджаркиева, который был убит вместе со своим братом в Москве 2 ноября

МАГАС, 26 ноября. /ТАСС/. Должность исполняющего обязанности начальника Центра противодействия экстремизму (ЦПЭ) МВД по Ингушетии после убийства в Москве начальника ЦПЭ по региону Ибрагима Эльджаркиева занял экс-начальник ЦПЭ ГУ МВД РФ по СКФО полковник полиции Эдуард Рыбинцев, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

"Исполняет обязанности начальника ЦПЭ по Ингушетии Эдуард Рыбинцев, который в 2016 году занимал должность начальника ЦПЭ ГУ МВД РФ по СКФО", - сказал источник.

Как уточнил источник, планируется, что позже начальником центра будет назначен оперуполномоченный ЦПЭ МВД по Ингушетии Адам Хамхоев. "На данный момент министр (по Ингушетии) Михаил Коробкин находится не в республике, но по его возвращении начальником центра будет назначен Адам Хамхоев", - добавил собеседник агентства, уточнив, что Хамхоев в январе 2019 года был ранен при обстреле автомобиля Ибрагима Эльджаркиева.

Теги
РоссияИнгушетияРасследование убийства главы Центра "Э" по Ингушетии
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