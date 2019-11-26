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Вологодские власти направят грант за эффективную работу на развитие муниципалитетов

Глава региона Олег Кувшинников предложил выделить средства на повышение зарплаты работников муниципальных бюджетных учреждений и установку энергосберегающих светодиодных светильников на улицах

ВОЛОГДА, 26 ноября. /ТАСС/. Правительство Вологодской области удостоено гранта в 880 млн рублей за эффективность работы, средства будут направлены на увеличение зарплаты бюджетников в муниципалитетах, на энергетику и проекты "Народного бюджета", сообщил во вторник губернатор области Олег Кувшинников.

"На федеральном уровне в соответствии с указом президента России проведена оценка эффективности работы глав регионов и самих регионов РФ по ключевым показателям. Оценивались экономический потенциал, объем инвестиций, уровень зарплаты, численность занятых в малом и среднем бизнесе, количество высокопроизводительных рабочих мест и другое. По итогам работы за 2018 год Вологодская область заняла 29-е место среди 85 субъектов РФ и по решению президента России получит грант в 880 млн рублей. Это очень хороший результат нашей совместной работы", - сказал Кувшинников на оперативном совещании областного правительства.

Губернатор предложил направить эти средства на социальные программы и проекты в муниципалитеты. В частности, на повышение зарплаты работников муниципальных бюджетных учреждений на 20% с 1 января 2020 года - 684 млн рублей, на установку энергосберегающих светодиодных светильников на улицах - 106 млн, на проекты "Народного бюджета" - 90 млн рублей (доля областного бюджета на проекты "Народного бюджета" будет увеличена в 2020 году с нынешних 50% до 70%, а доля муниципальных бюджетов, компаний и граждан - сокращена до 30%).

"Средства нужны на установку светильников, где идет массовая жилищная застройка, и уличного освещения просто нет, и второе - на переход с ламп накаливания на энергоэффективные светодиодные лампы. Вообще в ближайшие три года необходимо полностью отказаться от ламп накаливания, и вся Вологодская область должна перейти на энергоэффективные светильники для существенной экономии областного и муниципальных бюджетов", - сказал губернатор.

Теги
Кувшинников, Олег АлександровичРоссияВологодская область
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