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WP: власти Нигерии предложили штрафовать или арестовывать граждан за ложь в соцсетях

Сторонники инициативы утверждают, что ее цель - защитить нигерийцев от "лжи, провоцирующей беспорядки"

РАБАТ, 26 ноября. /ТАСС/. Нигерийские власти выдвинули законопроект, в соответствии с которым предлагается наказывать граждан, распространяющих заведомо ложную информацию в социальных сетях. Как сообщила газета The Washington Post, проект предусматривает наказание в виде ограничения доступа в интернет, внушительного штрафа или даже тюремного заключения.

Сторонники законопроекта утверждают, что его цель - защитить нигерийцев от "лжи, провоцирующей беспорядки". Так, выдвинувший проект сенатор Мохаммед Сани Муса в комментарии The Washington Post подчеркнул, что речь идет о стремлении "противостоять растущим угрозам, которые способны нарушить мирное сосуществование в стране". Муса полагает, что Нигерия может стать "жертвой кибер-сил". С его точки зрения, требуется "решительно реагировать" на распространение лжи вне зависимости от ее источника. В этой связи он напомнил, что в прошлом году фейковая новость о том, что президент Нигерии Мухаммаду Бухари умер и был заменен клоном, стала вирусной в нигерийском интернет-пространстве.

Согласно законопроекту, лица, признанные виновными в распространении ложной информации, будут вынуждены выплатить штраф в размере до 300 тыс. нигерийских найр (около $825). Для организаций, включая СМИ, эта сумма может доходить до $27,5 тыс. К тюремному заключению сроком до трех лет могут быть приговорены граждане, чьи посты в соцсетях представляют угрозу национальной безопасности страны, могут оказать влияние на выборы или способствовать "снижению общественного доверия" к властям.

Выдвижение законопроекта вызвало бурю возмущения в соцсетях. Многочисленные критики, среди которых оказались не только простые граждане, общественные деятели и оппозиционные политики, но и многие представители местного шоу-бизнеса, полагают, что подобные меры фактически являются проявлением "цензуры и авторитарного подавления инакомыслия", а также нарушением свободы слова. Онлайн-петиция против принятия подобного закона уже собрала более 70 тыс. подписей.
Несмотря на это, законопроект активно обсуждается в нигерийском Сенате, в частности, в комитете по судебным и правовым вопросам, которому поручено в ближайшее время провести публичные слушания.

Теги
НигерияБухари, Мухаммаду
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