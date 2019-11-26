Васильева: престиж рабочих профессий нужно повышать через разрушение мифов вокруг них

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Престиж рабочих специальностей необходимо поднимать через разрушение стереотипов и мифов вокруг них, в частности, на примере работы сварщика, считает министр просвещения РФ Ольга Васильева.

В ходе программы "Диалог" на телеканале "Россия-24" во вторник собеседник Васильевой - музыкант, лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров - усомнился, что сегодня рабочие специальности могут заинтересовать молодежь. "Получается так, что у нас есть некий образ сварщика, который подкреплен тем, что мы сразу вспоминаем советское прошлое, вспоминаем бутылку водки, вспоминаем телевизор - и это сварщик. Где его успех?" - заметил музыкант.

"Я считаю, что образ сварщика с водкой, о чем вы сказали, должен быть намертво исключен. Потому что это миф, это мифология, постоянная мифология, навязанная", - подчеркнула Васильева.

Изменить этот образ помог бы фильм о сварщике, считает Шнуров. "Вот давайте снимем фильм не про хоккеиста, а про сварщика", - предложил Шнуров, оговорившись, что "это будут выброшенные деньги", потому что на такой фильм, по его мнению, никто не пойдет.