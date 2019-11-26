В Туле в 2020 году откроют ледовый дворец на 3 тыс. зрителей

ТУЛА, 26 ноября. /ТАСС/. Ледовый дворец, который начали строить в Туле около двух лет назад по программе "Газпром - детям", откроют в 2020 году. Он рассчитан на 3 тыс. зрителей, но конструкция позволяет увеличивать число мест до 5 тыс., заявил во вторник губернатор региона Алексей Дюмин во время рабочей поездки в Тулу зампредседателя правления ПАО "Газпром" Виталия Маркелова.

"С учетом конструкции Ледового дворца он может трансформироваться, и посадочные места увеличиваются до 5 тыс.", - сказал Дюмин.

Общая площадь комплекса - более 13 тыс. кв. метров, строительные работы завершены, идет внутренняя отделка, благоустройство территории. Его готовность к вводу в эксплуатацию составляет 95%. Дворец включает в себя ледовую арену с трибунами на 3 тыс. мест, в том числе 40 мест для инвалидов, зал для занятий борьбой и единоборствами, вспомогательные помещения.

Ледовый дворец также будет использоваться федерациями хоккея и фигурного катания Тульской области для тренировок и подготовки сборных команд региона к всероссийским и международным соревнованиям. "У нас сейчас хоккей, фигурное катание за счет тех объектов, которые появляются, дают [высокие] показатели. Сделана большая работа по кадровому потенциалу, по тренерскому коллективу", - отметил Дюмин.

По словам губернатора, в рамках программы "Газпром - детям" в октябре 2019 года также завершилась работа по оборудованию в разных районах области 15 спортивных площадок. "Мы используем все источники - как бюджетные, так и внебюджетные для строительства той инфраструктуры, которая необходима для развития спорта", - добавил губернатор.

В 2020 году "Газпром" планирует начать строительство в Туле легкоатлетического манежа на 2 тыс. зрителей. В нем помимо залов для занятий легкой атлетикой, гимнастикой будут площадки и для игровых видов спорта и единоборств. "Уверен, что манеж позволит поднять тульскую легкую атлетику на новый уровень, а в перспективе - пополнить достойными спортсменами национальную сборную", - подчеркнул Дюмин.