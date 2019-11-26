Фадеев заявил, что поручения президента РФ возможны по итогам встречи с членами СПЧ

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Председатель Совета при президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев считает, что поручения президента РФ возможны по итогам планируемой в декабре встречи главы государства с членами СПЧ. Комментарий Фадеева размещен во вторник на сайте Совета.

Как сообщал ранее член совета Игорь Борисов, СПЧ намерен обсудить на встрече с президентом тему судебной реформы, амнистии по случаю 75-летия Победы, а также вопросы, связанные с массовыми акциями.

"Совет к встрече самым серьезным образом готовится - с тем, чтобы была максимальная польза с точки зрения затронутых тем, предложений, которые могут быть сейчас обсуждены, по которым могут быть даны поручения президента, а возможно и законотворческие инициативы", - приводятся слова главы СПЧ.

Фадеев отметил, что на повестке дня "самый широкий круг тем", касающихся политических, социальных, экономических прав граждан, развития гражданского общества.

По словам Фадеева, "конкретное время" традиционной встречи президента РФ с членами СПЧ объявит пресс-служба президента, когда "эта встреча встанет в график главы государства".