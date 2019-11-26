Папа Римский выразил обеспокоенность ситуацией в Чили

ВАТИКАН, 26 ноября. /ТАСС/. Папа Римский Франциск признался, что глубоко обеспокоен ситуацией в Чили. Об этом понтифик сказал во вторник журналистам на борту самолета по пути в Рим из Японии, где завершил свой апостольский визит.

По его мнению, ситуация сегодня в Латинской Америке напоминает ту, что была в 1974-80-х годах. "Трудно сказать, те же ли причины [нынешних волнений], но заявления не вселяют спокойствия. То, что происходит в Чили, меня лично пугает", - признался Папа Римский. Он полагает, что причина легко воспламеняющейся ситуации в слабости правительств, которые не способны поддерживать порядок и мир.

Кроме того, понтифик считает протестные движения глобальным явлением. "Посмотрите: это не только Гонконг, волнения проходят во всем мире - в Чили, в демократической Франции на протяжении года [бушевали] "желтые жилеты", Никарагуа, другие латиноамериканские страны сталкиваются с подобными проблемами и даже некоторые европейские страны - Испания, например. Святой престол может только выступать за мирное разрешение и диалог", - сказал Франциск.

Протесты, которые переросли в беспорядки и столкновения с сотрудниками правоохранительных органов, начались в столице страны Сантьяго 14 октября, когда власти решили повысить стоимость проезда в метро. Позднее манифестации охватили и другие города. Жертвами насилия в ходе беспорядков стали более 20 человек, свыше 2,3 тыс. получили травмы.

Президент Чили Себастьян Пиньера заявил в конце октября, что правительство направит в Национальный конгресс (парламент) пакет мер социальной поддержки, включающий увеличение размера пенсий, снижение тарифов на электричество и цен на лекарства, а также установление минимального гарантированного дохода. В середине ноября парламент согласовал шаги по выработке и утверждению новой конституции, что было одним из требований протестующих.