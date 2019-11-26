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В работе Uber произошел сбой

У большинства пожаловавшихся на неполадки пользователей возникают проблемы с доступом к сайту

ТАСС, 26 ноября. Пользователи онлайн-сервиса заказа такси Uber в некоторых странах во вторник столкнулись со сбоями в его работе. Об этом сообщается на странице портала Downdetector, отслеживающего популярные интернет-ресурсы.

Больше всего на неполадки жалуются жители в США, Бразилии, Великобритании, Франции и Австралии. В России с проблемой столкнулись жители Москвы и Санкт-Петербурга.

По данным сервиса, у большей части (около 53%) пожаловавшихся на неполадки пользователей возникают проблемы с доступом к сайту, еще 34% жалуются на работу приложения Uber Driver и порядка 11% пользователей не могут войти в учетную запись.

Теги
АвстралияБразилияСШАВеликобританияРоссияФранция
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