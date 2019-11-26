Депутаты "Единой России" предложили расширить полномочия президентов вузов

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Депутаты фракции "Единая Россия" внесли в Госдуму законопроект, закрепляющий за президентами вузов статус председателей их ученых советов. Текст инициативы во вторник размещен в электронной базе данных нижней палаты.

Закон "Об образовании в РФ" предоставляет ученым советам вузов право учреждать должность президента образовательной организации. Его полномочия определяются уставом вуза.

"Придание данной норме главного, по сути, должностного предназначения президента вуза, - председательства ученым советом, обеспечит сбалансированное равенство в руководстве образовательной организации высшего образования, не нарушив при этом обозначенный в законе принцип нерушимости единоначалия", - считают авторы законопроекта.

По их мнению, именно в рамках ученого совета сможет "максимально реализоваться весь потенциал" президента организации высшего образования. "Принятие настоящего проекта будет способствовать трансформации почетного статуса президента вуза в реально действующий", - говорится в пояснительной записке к документу.

Помимо этого инициативой предлагается закрепить за вузами право определять только "дополнительные полномочия" президентов образовательных организаций в их уставах. Тем самым устанавливается обязательный минимум прав президентов высших учебных заведений, зафиксированный в федеральном законе.