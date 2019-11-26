{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Депутаты "Единой России" предложили расширить полномочия президентов вузов

В соответствующем законопроекте предлагается закрепить за президентами вузов статус председателей ученых советов

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Депутаты фракции "Единая Россия" внесли в Госдуму законопроект, закрепляющий за президентами вузов статус председателей их ученых советов. Текст инициативы во вторник размещен в электронной базе данных нижней палаты.

Закон "Об образовании в РФ" предоставляет ученым советам вузов право учреждать должность президента образовательной организации. Его полномочия определяются уставом вуза.

"Придание данной норме главного, по сути, должностного предназначения президента вуза, - председательства ученым советом, обеспечит сбалансированное равенство в руководстве образовательной организации высшего образования, не нарушив при этом обозначенный в законе принцип нерушимости единоначалия", - считают авторы законопроекта.

По их мнению, именно в рамках ученого совета сможет "максимально реализоваться весь потенциал" президента организации высшего образования. "Принятие настоящего проекта будет способствовать трансформации почетного статуса президента вуза в реально действующий", - говорится в пояснительной записке к документу.

Помимо этого инициативой предлагается закрепить за вузами право определять только "дополнительные полномочия" президентов образовательных организаций в их уставах. Тем самым устанавливается обязательный минимум прав президентов высших учебных заведений, зафиксированный в федеральном законе.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
Сертификаты на целевое обучение в вузах получили от Ростеха три участника "Проектории"
Старшеклассники работали над задачами по созданию вертолетного такси и электротранспорта
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС