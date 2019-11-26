Сертификаты на целевое обучение в вузах получили от Ростеха три участника "Проектории"

ЯРОСЛАВЛЬ, 26 ноября. /ТАСС/. Сертификаты на целевое обучение в технических вузах от Ростеха получили три участника Всероссийского форума профессиональной навигации "Проектория" - Ренат Луцук, Илья Самойленко, Данила Орлов. Старшеклассники работали над задачами по созданию вертолетного такси и электротранспорта, передает корреспондент ТАСС.

"Мы вручаем сертификат на обучение в одном из ведущих вузов Москвы - Московском техническом институте им. Баумана - и надеемся, что после его окончания Ренат Луцук придет к нам работать", - сказала на церемонии награждения заместитель генерального директора по организационному развитию холдинга "Росэлектроника" (Госкорпорации Ростех) Наталья Транковская.

Ренат приехал на "Проекторию" из города Арсеньева Приморского края. На форуме он представил проект, связанный с применением в конструкции вертолета бионического дизайна, уменьшающего вес техники. В команде Ростеха на "Проектории" школьник работал над концепцией вертолетного такси.

Руководитель проектов концерна "Калашников" Григорий Новиков, работавший со старшеклассниками над проектами на площадке форума, вручил сертификаты Илье Самойленко из Пятигорска и Даниле Орлову из Санкт-Петербурга. "Хочу поблагодарить свою команду за огромную слаженную работу, проделан большой объем работы", - сказал Новиков.

Илья сможет учиться в Ижевском государственном техническом университете. Данила получил сертификат на обучение в Санкт-Петербургском государственном морском техническом университете. Ребята работали над концептами электрогидроцикла и электроквадроцикла на базе электромотоцикла "Калашникова". Всего в решении кейсов Ростеха на площадке "Проектории" были задействованы 40 участников форума.

Всероссийский форум "Проектория" проводится в Ярославле с 2013 года. Мероприятие собирает одаренных детей и подростков со всей страны, оно проходит под патронажем президента России. В этом году форум проходит с 23 по 26 ноября, он собрал более 500 школьников, 120 педагогов и представителей 50 компаний и вузов.