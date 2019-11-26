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Чад и Ингушетия договорились о сотрудничестве в сфере экологии

Стороны будут оказывать помощь друг другу в борьбе с загрязнением воды и почвы, строительстве колодцев по добыче чистой питьевой воды

МАГАС, 26 ноября. /ТАСС/. Некоммерческие организации (НКО) "Центр молодежных инициатив" (ЦМИ) Ингушетии и "World for Chad" Чада подписали соглашение о взаимном сотрудничестве и оказании помощи друг другу в борьбе с загрязнением воды и почвы, строительстве колодцев по добыче чистой питьевой воды, рассказал ТАСС руководитель ЦМИ Адам Мальсагов.

"Мы познакомились с руководителем "World for Chad" Умаром Бешир на Международном саммите НКО "MAGAS 2019" в Магасе и поняли, что у нас одинаковая специфика и направленность работы - это борьба с загрязнением окружающей среды. Наша НКО работает с акцентом на борьбу с загрязнением почвы, это твердые бытовые отходы, Чад же - с загрязнением подземных вод. Мы подписали соглашение о сотрудничестве, обменялись контактами, будем заниматься дальнейшим развитием проектов друг друга, консультироваться друг у друга, делиться опытом", - сказал Мальсагов.

По его словам, в Чаде есть проблема с обеспеченностью питьевой водой, помогать в решении которой также будет ЦМИ. Мальсагов отметил, что "World for Chad" занимается разработкой петиций и сбором подписей под ними, сбором средств на строительство колодцев и поиском наличия источников подземных вод в Чаде.

"Мы проводим сбор отходов для их использования в виде вторичного сырья - это макулатура, люминесцентные лампы, батарейки, пластик. Их заинтересовал наш проект, в свою очередь, я думаю, что смогу помочь Умару со сбором средств на строительство колодцев и бурение скважин для добычи чистой питьевой воды. Мы сможем в Ингушетии организовать сборы, привлечь благотворительные фонды. Жители нашего региона всегда живо откликаются на такие акции и просьбы о помощи", - добавил Мальсагов.

Теги
ЧадРоссияИнгушетияСКФО
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