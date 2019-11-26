Медведев проведет заседание совета фонда по восстановлению Ново-Иерусалимского монастыря

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Премьер-министр Дмитрий Медведев проведет в среду, 27 ноября, заседание попечительского совета Благотворительного фонда по восстановлению Воскресенского Ново-Иерусалимского монастыря. Как сообщила пресс-служба правительства, "участники заседания рассмотрят отчет о деятельности фонда по восстановлению монастыря за 2008-2019 годы и план работы на ближайшую перспективу".

В заседании примут участие первый вице-премьер-министр финансов Антон Силуанов, министр культуры Владимир Мединский, министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Константин Носков, представители ведомств, сопредседатель попечительского совета, Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, председатель совета Фонда по восстановлению Ново-Иерусалимского монастыря Виктор Зубков.

Благотворительный фонд по восстановлению Воскресенского Ново-Иерусалимского ставропигиального мужского монастыря был учрежден в октябре 2008 года по инициативе патриарха Алексия II. Его главными задачами стали организация работ по восстановлению ансамбля зданий монастыря, построенных в XVII-XIX веках, их финансирование, контроль за эффективным и целевым использованием средств. По окончании реставрационных работ фонд сосредоточил усилия на популяризации Воскресенского Ново-Иерусалимского монастыря, проведении культурных и просветительских мероприятий.

В период с 2009 по 2017 годы проведена комплексная научная реставрация объектов монастыря, укреплены фундаменты и грунты оснований башен, воссозданы интерьеры и художественные полотна, выполнены работы по благоустройству и озеленению территории; создана инженерная инфраструктура, построены электрическая подстанция и газовая котельная, проложены внутриплощадочные сети; объекты обеспечены современными автоматизированными системами пожаротушения и охраны.

История монастыря

Основанный в 1656 году патриархом Никоном, Воскресенский Ново-Иерусалимский монастырь является уникальным памятником русской духовной культуры и подлинной жемчужиной монастырской архитектуры. Он был выстроен в небывало короткие для своего времени сроки стараниями двух великих деятелей русской истории - царя Алексея Михайловича и патриарха Никона. В ту эпоху он был самым высоким зданием - 75 м. Кроме того, собор был и самой большой постройкой, вмещавшей до 16 тыс. человек (Храм Христа Спасителя в Москве вмещает 10 тыс. человек).

Новый Иерусалим стал воплощением идеи патриарха Никона о единении мирового православия и утверждении русского государства как его центра и был задуман как пространственная икона всей Святой Земли. В Новом Иерусалиме образ Святой Земли был воссоздан в полном иконографическом изводе, со всеми местами земной жизни Христа. Главный собор Воскресенского мужского монастыря, сооруженный по образу храма Гроба Господня в Иерусалиме, являлся храмом-проповедью, поскольку наряду с иконами, живописью и глубоко символичным изразцовым убранством его украшало множество священных текстов, которые способствовали духовному просвещению богомольцев.

В 1921 году монастырь был закрыт и превращен в музей. Во время трехнедельной немецкой оккупации в 1941 году здесь две недели находился госпиталь для гитлеровских солдат, где лежали 2,4 тыс. раненых. Отапливали собор иконами. Уходя, фашисты взорвали часть собора, а территорию монастыря заминировали. Разминирование началось практически сразу, но последней жертвой в 1952 году стал милиционер, участвовавший в работах.

В 1994 году Ново-Иерусалимский монастырь был передан в пользование Русской православной церкви и с этого времени в нем восстановлена монашеская жизнь.