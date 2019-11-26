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В Петербурге простятся с президентом СПбГУ Людмилой Вербицкой

Ее похоронят на Северном кладбище

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 ноября. /ТАСС/. Выпускники и преподаватели Санкт-Петербургского государственного университета в среду примут участие в церемонии прощания с президентом СПбГУ Людмилой Вербицкой, которая умерла 24 ноября.

"Церемония прощания состоится 27 ноября. Гражданская панихида пройдет в актовом зале здания Двенадцати коллегий СПбГУ, отпевание в храме Смоленской иконы Божией Матери. Погребение состоится на Северном кладбище", - сообщила пресс-служба университета.

Вербицкая (1936-2019), филолог по образованию, возглавила СПбГУ в 1994 году, став первой женщиной-ректором; в 2008 году ее избрали на должность президента университета. Она была автором более 300 научных работ, ее заслуги признавали в России и за рубежом. Вербицкая входила в Совет при президенте РФ по русскому языку, стала одним из учредителей и заместителем председателя Общества русской словесности, с 2013 года по 2018 год она также являлась президентом Российской академии образования.

Возглавляла Международную ассоциацию преподавателей русского языка и литературы, на протяжении многих лет была вице-президентом Комиссии ЮНЕСКО по вопросам образования женщин, в 1997-2019 года входила в состав Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО. В 2006 году ей присвоили звание Почетного гражданина Санкт-Петербурга.

Прощание с Вербицкой пройдет в здании Двенадцати коллегий на Университетской набережной, одном из самых старых зданий Санкт-Петербурга, в котором университет располагается с 1819 года. В ректорском флигеле Двенадцати коллегий находился ее рабочий кабинет.

Вербицкую похоронят рядом с мужем - советским ученым и изобретателем Всеволодом Вербицким, с которым они прожили более 40 лет. Северное кладбище расположено в поселке Парголово в Выборгском районе Санкт-Петербурга. Это второе по величине кладбище города, основанное в 1871 году.

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РоссияСанкт-Петербург
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