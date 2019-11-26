Дума Петропавловска-Камчатского приняла отставку мэра города

ТАСС, 27 ноября. Дума Петропавловск-Камчатского городского округа в среду приняла отставку главы города Виталия Иваненко, в отношении брата которого расследуется дело о взятке. Об этом ТАСС сообщили в среду в пресс-службе мэрии.

"Дума приняла отставку Иваненко, исполняющим обязанности главы назначен руководитель управления делами администрации Петропавловск-Камчатского городского округа Константин Брызгин", - сказал представитель пресс-службы.

По информации городской думы, в течение 60 дней со дня официального принятия отставки главы города Дума должна назначить дату проведения конкурса по отбору кандидатур на эту должность. Конкурс должен состояться не позднее шести месяцев после официальной отставки.

19 ноября глава администрации Петропавловска-Камчатского Виталий Иваненко подал в отставку по состоянию здоровья и в связи с семейными обстоятельствами. Дума Петропавловска-Камчатского избрала Иваненко главой города в 2016 году. Срок его полномочий истекает в 2021 году.

В отношении его брата возбуждено и расследуется уголовное дело. По версии следствия, в период с февраля по март 2019 года родной брат Иваненко, "действуя в интересах и по [его] поручению", получил частями взятку в размере 200 тыс. рублей от директора муниципального казенного учреждения "Служба автомобильных дорог Петропавловск-Камчатского городского округа" для последующей передачи суммы теперь уже бывшему чиновнику. Отмечается, что взятка была дана за "оказание содействия" в заключении учреждением муниципальных контрактов.