WSJ: в США несколько компаний заподозрили в создании условий для опиоидного кризиса

НЬЮ-ЙОРК, 27 ноября. /ТАСС/. Федеральная прокуратура Восточного округа штата Нью-Йорк начала расследование в отношении ряда крупных производителей и дистрибьюторов медицинских препаратов в США, их подозревают в умышленном создании предпосылок в стране для роста числа лиц, принимающих данные лекарства. Об этом сообщила во вторник электронная версия газеты The Wall Street Journal .

По словам источников издания, власти полагают, что компании могут быть причастны к уголовным преступлениям. Прокуратура намерена установить, возможно ли предъявить им обвинения по тем же статьям, на основании которых в США могут привлекать к ответственности торговцев наркотиками. Согласно оценкам газеты, это расследование может стать самым масштабным из тех, которые касаются так называемого опиоидного кризиса в США. Из-за него в стране за последние 20 лет погибли, предположительно, не менее 400 тыс. человек. Одной из причин были передозировки данными препаратами.

По сведениям газеты, повестки от прокуратуры получили уже не менее шести крупных компаний, работающих в указанной отрасли. В их числе Amerisource Bergen, Amneal Pharmaceuticals, Johnson & Johnson, Mallinckrodt, McKesson и Teva Pharmaceuticals. О каких именно требованиях властей идет речь в указанных документах, не уточняется.

Издание приводит комментарий представителя Johnson & Johnson, который уточнил, что запрос прокуратуры был направлен компании в рамках более широкого расследования, касающегося и других фирм, работающих в данной отрасли. В Teva Pharmaceuticals отметили, что намерены сотрудничать со следствием. Представители остальных перечисленных компаний не дали комментариев.

Источники газеты уточнили, что расследование в настоящее время находится на ранней стадии. Ожидается, что в ближайшие месяцы повестки будут направлены и другим компаниям.

Масштабное разбирательство

В США продолжается крупное судебное разбирательство, касающееся распространения опиоидных препаратов. В течение последних двух лет свыше 2 тыс. исков были поданы по всей стране к целому ряду работающих в США крупных компаний, занимающихся производством или продажей медицинских препаратов. В роли истцов выступили частные лица, представители городов, округов и штатов, а также различные общественные организации. Компании были обвинены в том, что они в той или иной степени несут ответственность за опиоидный кризис. В декабре 2017 года федеральная коллегия судей поручила суду в Огайо проводить разбирательство по большей части указанных исков в рамках одного дела.

Компании, которые выступают в роли ответчиков по делу, в частности, обвиняются в том, что они не предприняли достаточных мер, чтобы уведомить покупателей о том, как легко вырабатывается привыкание к произведенным или проданным ими опиоидным препаратам, к какому вреду для здоровья это может привести. По мнению истцов, это одна из причин роста числа передозировок с летальным исходом в стране. Разбирательство проходит в штате Огайо, в частности, потому, что в нем было особенно много таких случаев.