В Совфеде планируют создать программу для привлечения научных сотрудников в вузы ДФО

ТАСС, 27 ноября. Программа "Дальневосточный профессор", которая будет направлена на привлечение научных сотрудников в вузы Дальневосточного федерального округа, может появиться в России. Об этом в среду сообщает газета "Известия" со ссылкой на члена комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Анатолия Широкова.

"У нас, как и во всей стране, развиваются программы "Земский доктор" и "Земский учитель". Почему бы не создать программу "Дальневосточный профессор"? Речь идет о привлечении высококвалифицированных специалистов из вузовского сообщества центральных регионов, где идет оптимизация, чтобы они могли реализовывать свой потенциал на Дальнем Востоке", - цитируется Широков.

"Мы ее (программу) сформулировали и направили в органы исполнительной власти, но она еще не просчитана", - добавил сенатор.

Издание сообщает, что процесс создания программы "Дальневосточный профессор" находится на стадии обсуждения в Совфеде. Привлекать ученых в регион планируют предоставлением жилплощади и повышением зарплаты, а также модернизацией научной базы университетов. Широков считает, что необходимо увеличить госфинансирование дальневосточных вузов через федеральные целевые программы, либо через гранты.

В министерстве по развитию Дальнего Востока и Арктики сообщили "Известиям", что пока не рассматривали инициативу создания подобной программы. В Минобрнауки и Минпросвещения от комментариев отказались.